De acordo com fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no domingo, os dois homens fugiram na sequência de uma fiscalização a um estabelecimento pertencente a um grupo recreativo, que se encontrava a funcionar como restaurante.

Em comunicado, o Cometlis adianta que a fiscalização realizou-se no âmbito das medidas de prevenção e cumprimento das normas covid-19, tendo os polícias verificado que o estabelecimento estava a trabalhar indevidamente e com clientes no interior.

No local, as autoridades constaram que o estabelecimento se encontrava com as portas fechadas, mas ouviam-se várias pessoas a dialogar no seu interior e, apesar das várias tentativas de contacto com o proprietário, bem como com os clientes, a PSP não conseguiu obter resposta.

Nesse instante, a polícia deu conta que os clientes começaram a fugir pelas traseiras, em direção a um túnel de escoamento de água, “de extensão considerável, não sendo possível visualizar a sua extensão para além dos 10 metros”, tendo em conta não ter luz e devido a várias curvas.

De acordo com o Cometlis, a saída do túnel localiza-se a cerca de 50 metros, desaguando num ribeiro que, por sua vez, desagua no rio Trancão.

A polícia tentou falar com os dois homens que fugiram para dentro do túnel, mas não obteve qualquer resposta.

Tendo em conta a forte corrente de água pluvial que estava a entrar no túnel, a PSP acionou para o local os Bombeiros Voluntários de Camarate, para o resgate.

No entanto, por suspeitarem que os homens podiam estar em perigo, dois agentes entraram no túnel, onde encontraram os infratores “bastante molhados”, que saíram sem oferecer qualquer resistência, recusando auxílio médico por parte dos bombeiros.

Os dois homens foram depois identificados e autuados no âmbito das medidas covid-19 em vigor, bem como o estabelecimento em causa.

A multa em questão vai de 200 a mil euros, sendo que, neste caso, terá sido aplicado o valor mínimo por se tratar da primeira vez que foram apanhados a infringir as medidas impostas por causa da pandemia, de acordo com fonte do Cometlis.

Também no domingo, pelas 03:00, a divisão policial de Loures da PSP terminou com uma festa com cerca de 50 jovens no interior de um barracão na Pontinha.

Após a intervenção policial, sem registo de qualquer incidente, os infratores foram identificados e multados, tendo seguido de imediato para as suas residências, para efeitos de cumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

O atual período de estado de emergência para permitir medidas de contenção da covid-19 termina às 23:59 do próximo sábado, 30 de janeiro, entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já começou a ouvir os partidos políticos para uma nova renovação nos mesmos termos do decreto presidencial em vigor e com o mesmo conjunto geral de medidas do Governo.

As medidas incluem a proibição de circulação entre concelhos aos fins de semana, a proibição de acesso a espaços públicos e a limitação do horário de encerramento de todos os estabelecimentos de bens e serviços abertos ao público, que têm de encerrar às 20:00 nos dias úteis e às 13:00 aos fins de semana e feriados, exceto o retalho alimentar, que pode funcionar aos fins de semana até às 17:00.

No geral, neste confinamento, as regras passam por ficar em casa, limitar os contactos ao agregado familiar, reduzir as deslocações ao essencial, usar máscara de proteção, manter o distanciamento físico, lavar as mãos e cumprir etiqueta respiratória.