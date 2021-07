"Os utentes açorianos vacinados com a vacina Janssen estavam a ter dificuldades em obter o certificado digital devido a uma duplicação de dados verificada na plataforma nacional e, corrigida esta situação, já é possível fazer o certificado desde ontem (segunda-feira)", explicou à agência Lusa uma fonte da Secretaria Regional da Saúde e Desporto.

Na nota hoje divulgada, a Direção Regional da Saúde recorda que os utentes poderão solicitar o certificado digital de vacinação contra a covid-19 através do site do Serviço Nacional de Saúde ou da respetiva aplicação móvel.

Poderão também recorrer, no caso dos residentes nos Açores, às Lojas da RIAC (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão), em todas as ilhas do arquipélago.