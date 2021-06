Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 5.335.683 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose (52%) e 3.295.132 já têm a vacinação completa (32%).

A vacinação do grupo etário das pessoas com mais de 80 anos tem agora 98% (666.831 idosos) com a primeira toma já administrada e 93% (634.488) com as duas doses tomadas.

Já na faixa entre os 65 e 79 anos, 98% das pessoas desse grupo (1.591.975) já recebeu a primeira dose, percentagem que baixa para os 64% (1.043.836) no que se refere à vacinação completa.

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 85% (1.847.758) já foram vacinados pela primeira vez e outros 71% (1.103.443) já receberam as duas doses de vacina contra a covid-19.

A faixa das pessoas entre os 25 e os 49 anos conta com 35% das pessoas (1.177.235) com a primeira dose e 14% (476.675) com a vacinação completa. Já entre os 18 e os 24 anos há um total de 6% com uma vacina (49.206) e 5% com as duas (35.621).

Os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 2.900.309 doses, seguido de perto por Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas 2.827.417 doses.

O Centro é a terceira região do país onde mais pessoas receberam a vacina (1.470.324), seguindo-se o Alentejo (424.529), o Algarve (328.009), a Madeira (209.905) e os Açores (188.889).

Desde que se iniciou a vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal recebeu 9.519.240 vacinas contra a covid-19, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação 8.357.319 doses.