Por Vilar Formoso, a principal fronteira terrestre do país, situada no concelho de Almeida, Guarda, começaram hoje a entrar em maior número muitos portugueses residentes no estrangeiro que vêm passar férias ao país de origem, junto de familiares e amigos.

Entre eles, vários emigrantes abordados pela agência Lusa não esconderam os receios da deslocação, mas referiram que tudo vão fazer para evitar possíveis contactos.

"Este ano, com a covid-19, as férias são diferentes. Toda a gente está a usar máscara, mas não sabemos como vai ser. Tenho algum receio, mas vamos tentar fazer umas férias normais, gozar da praia e aproveitar para estar com a família, mas sempre com cuidados", disse Alexandre Santos, de 30 anos, que viajava do Luxemburgo para Peniche, no distrito de Leiria.

Nas próximas três semanas, Alexandre, acompanhado pela mulher e duas filhas, vai procurar fazer férias "com alguma tranquilidade", embora esteja em "constante preocupação" porque a mulher é enfermeira e pode ser chamada em caso de necessidade.

"Eu já tinha decidido vir de férias. Até tinha bilhete de avião, mas optei por viajar com um colega para lhe fazer companhia", contou, por seu turno, José Soares, 57 anos, emigrante no Luxemburgo.