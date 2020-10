Segundo Joaquim Ferreira, um dos quatro casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, o surto poderá tido origem "num encontro de amigos que reuniu cerca de uma dezena de pessoas, no final de setembro, no espaço exterior da sede".

Além do presidente da Associação de Reformados de Darque, de 59 anos de idade, estão infetados mais dois elementos da direção e um sócio que participou "no encontro de amigos".

Joaquim Ferreira adiantou que os casos foram confirmados na quarta-feira, tendo sido tomada a decisão de encerrar a sede por tempo indeterminado.

"A minha mulher, que não faz parte da direção, mas participou nesse encontro, foi a primeira a apresentar sintomas. Fez o teste no dia 01 de outubro e deu positivo. A partir daí iniciei a quarentena e fiz o teste no dia 07, que também deu positivo. Estou bem. Apenas com sintomas ligeiros", especificou.

A associação de reformados de Darque "tem mais de mil sócios".

Durante a semana a sede é frequentada "por mais de 20 pessoas, número que aumenta aos fins de semana".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.067 pessoas dos 85.574 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.