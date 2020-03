Contactado pela Lusa a propósito das consequências sociais e económicas que a doença Covid-19 está a ter no tecido empresarial dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo, onde estão localizados os 25 parques empresariais, com uma área equivalente a 777 campos de futebol, Luís Ceia disse que "entre hoje e quarta-feira, a percentagem de encerramentos, sobretudo da fábricas, de capital espanhol, que produzem para o setor automóvel, "atingirá cerca de 40, a partir de quarta-feira.

"Umas já fecharam hoje e outras encerram a partir de amanhã [quarta-feira], face ao encerramento anunciado da fábrica da PSA de Vigo, na Galiza, e das congéneres europeias. É o efeito em cadeia e que vai ser uma hecatombe para a região.", alertou o presidente da CEVAL, estrutura que representa cerca de 5.000 empresas do distrito de Viana do Castelo e que empregam mais de 19.000 trabalhadores .

Luís Ceia adiantou que, nos restantes setores de produção de papel, alimentar, distribuição e têxtil, as "fábricas continuam a trabalhar mas com perturbações e constrangimentos".

"Não há redução no volume de trabalho, mas há muitas limitações nos recursos humanos, com trabalhadores em casa a dar apoios aos filhos, outros afetados psicologicamente que querem ficar em quarentena, com medo de contrair a doença".