Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas 914 novas contaminações e 27 mortes desde o último balanço, às 17:00 de domingo.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.735 casos, incluindo 3.119 mortes. Entre as 17:00 de domingo e as 09:00 de hoje foram anunciadas 40 novas infeções e 22 novas mortes no país.

Em outras partes do mundo, foram registados 29.211 casos (874 novos) até às 09:00 de hoje, incluindo 700 mortes (cinco novas).

Os países mais afetados depois da China são a Coreia do Sul (7.382 casos, incluindo 69 novos, 51 mortes), Itália (7.375 casos, 366 mortes), Irão (6.566 casos, 194 mortes) e França (1.126 caso, 19 mortes).

Desde domingo, a China, a Coreia do Sul, o Reino Unido e a Suíça registaram novas mortes.