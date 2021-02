As autoridades sanitárias espanholas contabilizaram mais 345 mortes desde quarta-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 68.813.

O número de novos casos subiu de quarta-feira para hoje de 9.212 para 9.568, e o de mortes baixou de 389 para 345.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de quarta-feira para hoje de 219 para 206 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (322), País Basco (264), Aragão (231), Catalunha (219) e Andaluzia (217).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1.053 pessoas com a doença (1.056 na quarta-feira), das quais 221 em Madrid, 199 na Catalunha e 191 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 12.831 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (13.495), o que corresponde a 10% das camas, das quais 3.123 pacientes em unidades de cuidados intensivos (3.241), 31% das camas desse serviço.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.498.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 112,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A Itália registou 19.886 casos de covid-19 e 308 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, enquanto as autoridades relataram um aumento na taxa de vacinação esta semana, com uma média de 100.000 doses diárias.

Com o número de novos casos, maior do que nos últimos dias, o país soma agora 2.868.435 contágios desde o início da pandemia.

As infeções anunciadas hoje representam um aumento significativo em relação a quarta-feira, com mais 3.462 casos detetados.

No que toca a óbitos, o país registou menos 10 do que no dia anterior, elevando o total para 96.974 vítimas mortais.

Quanto ao número de testes, 443.704 foram realizados nas últimas 24 horas, o que pode explicar o aumento de casos detetados, já que representam mais de 100.000 provas feitas do que na quarta-feira.

Dos 389.433 atualmente infetados, 20.425 estão hospitalizados (mais 51 do que na quarta-feira) e 2.168 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 11).

A campanha de vacinação italiana continua e o número de doses administradas até agora de 3.872.278, das quais 1.355.543 pessoas foram imunizadas.

A vacinação está a registar um “aumento reconfortante”, indicou hoje o comissário extraordinário para a emergência da covid-19 do governo italiano, Domenico Arcuri, assinalando que desde segunda-feira foram inoculadas em média 100.000 doses por dia, com um máximo de 102.433 na quarta-feira.

Hoje, o Instituto Superior de Saúde de Itália referiu que no país, estima-se que a variante descoberta no Reino Unido “tem uma transmissibilidade 37% superior do que as não variantes, com uma grande incerteza estatística (entre 18% e 60%).

“Esses valores estão em linha com os relatados noutros países, embora sejam um pouco menores, o que nos leva a considerar a oportunidade de que se possam aplicar medidas de controlo mais estritas para conter os surtos incipientes até à sua mitigação”, acrescentou.

O Ministério da Saúde estimou, em 12 de fevereiro, que 17,8% das infeções no país devem-se à variante descoberta no Reino Unido, um número semelhante ao resto da Europa, embora tenha destacado que há áreas do país onde essa incidência supera os 50%.

Neste momento, as regiões de Emília-Romanha, Ligúria, Toscana, Campânia, Molise, Abruzzo, Úmbria e as províncias autónomas de Bolzano e Trentino estão em zona “laranja”, de risco intermédio.