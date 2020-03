De acordo com os especialistas, “não há evidência de que após o parto, uma mulher com Covid-19 deva ser separada do seu filho”, advertindo que “o impacto da separação parece ser mais prejudicial do que o risco de infeção”.

Os especialistas apelam à adoção de medidas que reduzam o risco de infeção: lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, como álcool em gel, evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

Devem também evitar o contacto próximo com pessoas doentes, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e deitar no lixo, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

O NEMO adverte que as máscaras cirúrgicas são essenciais para as pessoas doentes e recomendadas nas regiões mais afetadas, mas não garantem uma proteção de 100% contra a epidemia.

“Estas recomendações não devem sobrepor-se a novas recomendações que a tutela venha a emitir” para controlo da disseminação comunitária da doença, ressalva.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.