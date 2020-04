Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas 1.738 mortos devido à pandemia da covid-19, menos 1.013 óbitos do que no dia anterior, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

O balanço desta quarta-feira eleva para 46.583 o número total de mortes desde o início do surto nos Estados Unidos, o país que regista oficialmente mais óbitos no mundo. A maior potência económica mundial tem agora mais de 839.675 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Quase 4,5 milhões de pessoas foram testadas no país. O estado de Nova Iorque continua a ser o maior foco da epidemia nos EUA. A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse, a pandemia já provocou mais de 181 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Continuar a ler Mais de 593.500 doentes foram considerados curados. A doença da covid-19 é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial. Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram entretanto a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.