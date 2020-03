Os Estados Unidos da América (EUA) ultrapassaram hoje a Itália e a China tornando-se o país com mais casos registados de pessoas infetadas pelo novo coronavírus no mundo, segundo dados da universidade Johns Hopkins e do 'New York Times'.

Segundo estes dados, os EUA, país onde a pandemia está a progredir de forma rápida, têm já registados 81.321 casos. A Itália conta com 80.539 e a China 81.285, dos quais mais de 74 mil recuperados. O número de mortos ligados à covid-19 continua a ser mais elevado em Itália (8.165) que nos Estados Unidos (1.178), a maioria registados em Nova Iorque, que se tornou o centro epidémico americano. A Organização Mundial da Saúde alertou na terça-feira que os EUA, com 330 milhões de habitantes, podem a curto prazo ultrapassar a Europa no número de infetados e tornarem-se o epicentro da pandemia. Na quarta-feira, o governador do Estado de Nova Iorque manifestou a sua preocupação com a incapacidade do sistema de saúde dar resposta ao pico da crise de pandemia, dizendo que poderão vir a ser precisas 140 mil camas médicas, quando apenas existem 53 mil. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000. Dos casos de infeção, pelo menos 108.900 são considerados curados. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.