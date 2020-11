Desde o início da pandemia, o total de óbitos cresceu para 262.080 e o de casos para 12.759.949.

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a a registar o maior número de mortos, 34.387.

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que, até ao final do ano, os Estados Unidos vão atingir as 320 mil mortes e as 440 mil até 01 de março.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.