O total de óbitos desde o início da pandemia cresceu para 256.725 e o de casos para 12.219.446.

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o mais atingido em mortes (34.119).

O Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington estimou que até ao final do ano os Estados Unidos vão atingir as 320 mil mortes até ao final do ano e 440 mil até 01 de março.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

México

O México registou 303 mortos e 9.187 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, disseram as autoridades.

O número total de óbitos subiu para 101.676 e o de contágios para 1.041.875 desde o início da pandemia.

Com estes números, o México continua a ser o 11.º país com mais contágios e o quarto com mais mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.