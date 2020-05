Depois de a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, no seu discurso de abertura do debate no hemiciclo de Bruxelas, não ter adiantado novidades relativamente às propostas de um fundo de recuperação e de um ‘novo’ orçamento da União para os próximos sete anos, foram várias as críticas dos eurodeputados, incluindo à demora da Comissão em apresentar os seus planos, já que em finais de abril os líderes dos 27 pediram propostas com caráter de urgência, que eram esperadas na primeira quinzena de maio.

Uma das intervenções mais críticas partiu do antigo primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt (Liberais), que disse já ter visto “os primeiros documentos que estão a circular no executivo comunitário” e opinado que os mesmos não auguram nada de bom.

“Devo dizer que, depois da intervenção da senhora Von der Leyen, só vejo ‘negócios como sempre’. Espero estar enganado, mas vi os primeiros documentos que estão a circular na Comissão e é mesmo ‘negócios como sempre’: velhos truques, reembalagem, antecipação massiva [de financiamento] e, depois, um multiplicador de 45. Nem Jesus no Novo Testamento era capaz de fazer isso: multiplicar por 45 quando multiplicava peixes e pão”, ironizou, referindo-se aos planos de alavancagem de investimento privado.

Verhofstadt também acusou a Comissão de estar no caminho errado ao tencionar “pedir mais garantias aos Estados-membros”, defendendo antes que se deveria apostas em novos recursos próprios, como por exemplo impostos sobre o digital e sobre a poluição.

“A senhora Von der Leyen disse hoje que vai pedir mais garantias aos Estados-membros [para a Comissão emitir obrigações]. Ora bem, isso é o que não se deve fazer. Todos os nossos Estados-membros vão estar em défice, todos os nossos Estados-membros vão estar endividados. Não se pode aumentar as contribuições nacionais dos Estados-membros ou pedir mais garantias no futuro”, sustentou, acrescentando que não é preciso criar nada de novo, já que “o financiamento da UE sempre foi baseado em recursos próprios”.