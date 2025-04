Em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), na qual está integrado o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, indicou hoje ter recebido esta informação da parte da secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé.

Segundo a ULSBA, a governante efetuou hoje uma visita de trabalho a esta Unidade Local de Saúde (ULS), que incluiu uma visita ao novo Centro de Saúde de Vidigueira e uma deslocação ao hospital de Beja, reunindo-se com o Conselho de Administração (CA) da ULS.

O despacho do Governo que mandata o CA das ULSBA “para avançar com o concurso de arquitetura, especialidades e empreitada para o Projeto de Ampliação e Requalificação do Hospital José Joaquim Fernandes já foi assinado e será publicado nos próximos dias”, pode ler-se no comunicado.

Nesta reunião, a secretária de Estado da Gestão da Saúde informou já ter assinado este despacho, o qual “constitui um passo muito importante para o futuro da instituição e do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no Baixo Alentejo”, enfatizou a ULSBA.

No mesmo encontro, acrescentou, foram tratados diversos temas, “em particular o ponto de situação dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em curso na ULSBA”.

A título de exemplo, a ULS aludiu ao Centro de Saúde de Ourique e à Extensão de Saúde de Panóias, no mesmo concelho alentejano do distrito de Beja, assim como ao “investimento de cerca de 600.000 euros em equipamento, clínico e não clínico, para os Cuidados de Saúde Primários e para as Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI)”.

O novo Centro de Saúde de Vidigueira, concluído no âmbito do Portugal 2020, abriu portas em outubro passado e representou “uma melhoria significativa para utentes e profissionais”, disse a ULSBA.

Já no Hospital José Joaquim Fernandes, a governante visitou a Unidade de Intervenção Cardiovascular, onde está instalado o novo angiógrafo, que vai entrar “brevemente em funcionamento”.

Este é um “equipamento muito importante e que constitui mais um ativo estratégico para a instituição, quer para o tratamento dos doentes, quer para a atração de profissionais especializados pela diferenciação tecnológica instalada”, vincou.

Em 01 de agosto do ano passado, em declarações à agência Lusa, o presidente da ULSBA, José Carlos Queimado, revelou que a requalificação e ampliação do Hospital José Joaquim Fernandes tem um custo previsto de 118 milhões de euros e estimou que as obras pudessem começar no segundo semestre de 2026.