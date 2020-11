A Europa é a segunda zona no mundo com mais mortes no mundo pela pandemia do SARS-CoV-2, com 400.649 óbitos e 17.606.370 infeções, ficando apenas atrás da América Latina e Caraíbas (444.026 mortes, 12.825.500 casos).

Mais de 36.000 mortes foram registadas nos últimos sete dias (36.147) na Europa, o número mais alto numa semana desde o início da pandemia.

Quase dois terços das mortes na região foram registadas no Reino Unido (57.551 mortes, 1.589.301 infeções), Itália (53.677, 1.538.217), França (51.914, 2.196.119), Espanha (44.668, 1.628.208) e Rússia (39.068, 2.242.633).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.433.378 mortos resultantes de mais de 60,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.276 pessoas dos 285.838 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.