Num comunicado enviado à Lusa, na sequência das medidas anunciadas para combater o novo coronavírus, o internista Paulo Bettencourt (professor da Faculdade de Medicina do Porto), o nefrologista Mário Silva Oliveira e a médica Conceição Castro, (ambos do Centro de Hemodiálise São João da Madeira) apelam a que sejam adotadas “as medidas necessárias para evitar este risco, o qual, por si só, poderá aumentar consideravelmente a letalidade e morbilidade associada, ainda que indiretamente, à atual pandemia”.

“Se os centros de hemodiálise privados forem impedidos de contar com os serviços de profissionais que também trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS), por via de uma exclusividade obrigatória resultante das medidas implementadas para responder à pandemia do novo coronavírus, muitos doentes com insuficiência renal crónica deixarão de poder ser submetidos a um tratamento essencial à sua sobrevivência – a hemodiálise crónica”, alertam.

Os subscritores do documento referem que em Portugal existem atualmente 124 unidades de hemodiálise em ambulatório, que asseguram o tratamento, bem como cuidados de saúde primários, a cerca de 12.000 doentes.

“Foi amplamente divulgado o esforço para colmatar as falhas que todos pressentimos, a preocupação de criar condições adequadas à batalha contra um fenómeno duma dimensão nunca enfrentada nos últimos 100 anos, quer com a aquisição de ventiladores suplementares, a criação de hospitais de campanha, a convocação, em exclusivo, de todos os profissionais de saúde, sendo até salvaguardada a eventual necessidade de atribuição de horas extraordinárias bem para além dos atuais limites legais”, sublinham.