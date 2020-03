“Dada a evolução do novo coronavírus em Portugal, e mais concretamente na zona geográfica onde está planeada a realização do campeonato, a FPP decidiu adiar o campeonato nacional de show e precisão de 2020 para data a definir”, lê-se no comunicado do organismo.

A FPP previa juntar cerca de 3.500 pessoas no evento, que contava com mais de 500 inscritos, assumindo que seria “um evento de risco, quer para os atletas quer para todas as outras pessoas”.

“Estamos certos de que todos os intervenientes compreendem os motivos desta decisão, que pretende salvaguardar e zelar pela saúde de todos”, remata a FPP.

As competições de show e precisão de patinagem artística são disputadas por quartetos, grupos pequenos (entre seis e 12 elementos) e grupos grandes (16 ou mais), com a dramatização de um pequeno enredo, sendo também valorizada a sincronização dos elementos na formação de linhas, rodas, barras e blocos.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo. Todos os infetados, 18 homens e 12 mulheres, estão hospitalizados.

A DGS comunicou também que 447 pessoas estão sob vigilância por contactos com infetados.