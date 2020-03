“A Federação Portuguesa dos Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) lança hoje um apelo a todas as pessoas que habitualmente doam sangue para que “não falhem” e continuem a doar sangue durante estes tempos de contenção social que a pandemia do Covid-19 está a impor, porque o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) está a sofrer uma forte redução no número de dadores, devido a este surto, tendo entrado na terça-feira no nível amarelo de alerta”, apela aquele organismos, em comunicado.

O presidente da FEPODABES, Alberto Mota, sublinha, na nota, que, apesar da situação de alerta do novo coronavírus, “continuam a existir doentes e acidentados a precisar de transfusões”.

“À exceção dos dadores que habitam nas regiões em situação de quarentena, que não devem entrar no espaço de colheita e devem aguardar até à próxima colheita de sangue para fazer a sua dádiva, pois, embora saudável, é possível que um dador infetado e assintomático, pré-sintomático ou com sintomas muito leves, possa acorrer a um local de colheita de sangue pondo em risco os profissionais de saúde e outros dadores”, avisa Alberto Mota.