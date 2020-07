"Temos de continuar atentos. Esta é prova de que o vírus não foi embora. Deixo um alerta às entidades governamentais, e à população em geral, que tenham cuidado com esta questão de quem chega do estrangeiro. É preciso que a economia continue e funcionar, sobretudo nesta altura de verão com o turismo, mas é preciso muita atenção no controlo sanitário nos aeroportos e fronteiras", vincou Elisa Ferraz.

A presidente da câmara vila-condense partilhou, ainda, que a delegação de saúde local está a atuar num infantário da Póvoa de Varzim, na freguesia da Aver-o-Mar, frequentado por um dos filhos de uma funcionária infetada da empresa.

A fábrica de conservas Gencoal, situada em Caxinas, emprega 170 pessoas, tanto residentes em Vila do Conde como na cidade vizinha da Póvoa de Varzim, e tem a sua atividade vocacionada para a produção e exportação de conservas de sardinha, cavala e salmão.

Os proprietários da empresa são italianos e já estão em Portugal a acompanhar a situação, tendo esta tarde uma reunião agendada na Câmara Vila do Conde. A autarquia vai, posteriormente, reunir o seu Conselho de Segurança Municipal.

