"Informamos que foi acionado o protocolo definido para este tipo de situações, estando já a articular a gestão desta situação individual junto da Autoridade de Saúde da área geográfica", indicou a empresa em nota enviada à agência Lusa.

A administração dos CTT garante ainda que "foram também acionados todos os procedimentos de desinfeção e limpeza previstos" e promete que, "apesar das legítimas preocupações pelo momento”, tudo fará “para evitar quaisquer constrangimentos no serviço, garantindo o serviço aos seus clientes, com os seus colaboradores protegidos e saudáveis".

"Tendo em conta a confirmação de um caso positivo de Covid-19 no CDP de Ermesinde os CTT acionaram todas as medidas de segurança previstas, seguindo as recomendações da DGS. Os CTT estão a proceder da parte da manhã à desinfeção de todo o correio e espaço do referido CDP e estão a ser avaliadas todas as opções para a distribuição do correio prioritário e urgente durante a tarde. Os CTT estão a avaliar diferentes opções para retomar a distribuição do correio amanhã [quarta-feira]", acrescenta a empresa.

Já numa nota interna dos CTT, à qual a Lusa teve acesso, lê-se que todos os funcionários do posto de Ermesinde, freguesia do distrito do Porto, foram informados para permanecer em casa "até novas informações e em linha com as indicações prestadas pela Autoridade de Saúde de forma a darem seguimento à eventual despistagem junto do Serviço Nacional de Saúde em função dos graus de exposição ao foco de risco conhecido, tendo em consideração as possíveis cadeias de transmissão".