Numa reunião que teve lugar na sexta-feira, a GDA alertou a ministra Graça Fonseca para o facto de as medidas de apoio ao cancelamento de espetáculos devido à Covid-19 anunciadas pelo Governo deixarem muitos artistas “fora do radar”, dada a especificidade do setor, anunciaram os artistas em comunicado.

“A GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas recebeu da ministra da Cultura, Graça Fonseca, a garantia de que é uma prioridade política” e “um objetivo das medidas que o Governo está a tomar” assegurar o mínimo de condições de vida para os artistas portugueses e para as micro-empresas do setor durante os três meses de paragem de espetáculos.

A reunião tida à distância com a ministra foi feita a pedido da GDA, com o objetivo de transmitir à tutela a disponibilidade dos artistas para participar em todas as ações que possam minimizar os prejuízos causados pelo cancelamento dos espetáculos.

“Declarámos à senhora ministra a disponibilidade da GDA para iniciar um diálogo contínuo com o Ministério da Cultura e para o manter com a outros parceiros desta classe que mistura intermitentes, por conta de outrem, empresas micro e unipessoais e mesmo alguns atuando em economia informal”, afirma Pedro Wallenstein, presidente da GDA, acrescentando que “este diálogo, tal como a colaboração em ações conjuntas, estende-se a outras entidades e também ao sindicato”.