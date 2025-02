Tiago Grila, que se apresenta como influenciador e criador de conteúdos no Tik Tok, foi convidado de um podcast intitulado "Podcast do Mestre" em que conversou com Bruno Mestre. A certa altura na conversa, o host do podcast pede-lhe que conte um segredo que nunca tinha contado.

Tiago Grila responde:“Atropelei uma pessoa e fugi".

A partilha do segredo não ficou por aí, deu mais detalhes.

"[Foi] Ali na subida de quem sai do bingo, na Amadora. Não a vi, ia agarrado ao telemóvel. Ouço um estoiro e partiu o vidro e eu ‘apre!’. Depois vi que ela se levantou, atenção. Mas partiu-me o vidro [do carro] com o chapéu de chuva. Só a minha namorada e a minha mãe é que sabem. Foi só um toquezinho."

O episódio foi para o ar a 27 de janeiro, mas só na semana passada as declarações de Tiago Grilo entraram na esfera pública. O que aconteceu a partir do momento em que esta conversa foi tema do podcast "Extremamente Desagradável", conduzido por Joana Marques na Renascença, e que é o mais ouvido em Portugal.

O "segredo" de Tiago Grila tornou-se, assim, público e a SIC noticia, ao final do dia de sexta-feira, que a PSP procurava o autor deste atropelamento desde 17 de janeiro de 2024, data em que ocorreu. A notícia divulgada pela SIC acrescenta que a vítima do atropelamento perdeu os sentidos e teve fraturas de dois dentes e do braço esquerdo, além de um traumatismo craniano.

Na sexta-feira, Tiago Grila desmentiu a notícia da SIC através de um comunicado colocado na sua página de Instagram.

“Fui surpreendido com uma notícia divulgada num canal televisivo onde sou associado, incorretamente, a um suposto atropelamento que ocorreu no ano passado. Quero deixar claro que essa associação à minha pessoa é completamente falsa e descabida”, escreveu na sua página de Instagram.

Durante o dia de sábado, voltou ao tema com uma nova publicação em que agradece o "apoio incondicional" que afirma ter recebido. "Quando a verdade se perde no meio de tanta maldade, não há palavras que cheguem para agradecer o apoio incondicional que tenho recebido."

Também ontem partilhou na sua conta de Instagram a capa do Correio da Manhã que noticia o atropelamento e fuga com o comentário "Se eu disser que matei três elefantes ali na rua é real?".

No TikTok, realizou um live, cujo resultado de audiência partilhou com a nota: "Live profissional. Voltei a zerar o tik tok português".

Desconhecido do grande público. Tiago Grila tem 50 mil seguidores no TikTok.