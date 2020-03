O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 de segunda-feira em nove pontos de passagem autorizada, exclusivamente destinados ao transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais, sendo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a entidade responsável pelo controlo nestes locais.

A GNR iniciou hoje em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, a vigilância da linha da fronteira com recurso a ‘drones'.

No distrito da Guarda, o único local de passagem autorizada é em Vilar Formoso, a principal fronteira terrestre, que faz ligação com a localidade espanhola de Fuentes de Oñoro.

No âmbito da medida do Governo, foram encerradas na área do distrito da Guarda um total de dez fronteiras terrestres secundárias, nos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida e Sabugal.

Com a utilização de ‘drones', o objetivo da GNR é "conseguir um controlo mais rigoroso de uma fronteira que é porosa, pois tem 100 quilómetros [na área do distrito da Guarda, desde Barca d'Alva - Figueira de Castelo Rodrigo até Foios - Sabugal] e locais onde podem passar carros ligeiros", segundo fonte do Comando Territorial da Guarda.