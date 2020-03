Respondendo a perguntas dos deputados sobre a escassez de equipamentos de proteção, a ministra da Saúde disse que a tutela está a comprar todas as quantidades existentes no mercado, "inclusivamente considerando situações de pagamento antes de entrega".

Marta Temido sublinhou a importância da existência de dispositivos para higienização em espaços públicos.

Sobre a decisão de algumas universidades relativamente à suspensão de aulas, a ministra afirmou: "Prezamos a autonomia das instituições, mas apelamos a que todas as entidades possam articular [as posições] com a autoridade de saúde nacional".

Questionada sobre os dados mais atuais de casos confirmados em Portugal, Marta Temido confirmou a existência de mais casos positivos mas escusou-se a avançar números, dizendo que a opção foi atualizar a informação a cada 24 horas apenas com o boletim informativo emitido pela DGS ao final da manhã, mas lembrou que há um conjunto de atitudes de vigilância permanente para atualizar medidas face ao evoluir do surto e que o país sde aproxima de "uma nova fase" no combate ao Covid-19.