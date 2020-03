A prova estava inicialmente prevista para o dia 03 de maio, no circuito de Jerez de la Frontera e deveria ser a primeira do campeonato, depois do cancelamento da ronda de abertura, no Qatar (08 de março) e do adiamento do GP das Américas (nos EUA, a 05 de abril) e do GP da Argentina (19 de abril).

“Como a situação está em constante evolução, ainda não é possível confirmar uma nova data para o GP de Espanha até ficar claro quando será, de facto, possível realizar o evento”, anunciou a Dorna, em comunicado.

O promotor do Mundial de MotoGP promete “anunciar um calendário revisto assim que possível”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 240.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até hoje.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, registaram-se 43 mortes e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.