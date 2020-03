Como sustentação à sua posição, os signatários lembram que o Banco Central Europeu (BCE) “afirmou que faria o que for necessário” e “indicou que poderia usar as políticas monetárias necessárias e que financiaria e apoiaria o esforço orçamental”.

Também o governador do Banco de Portugal, num artigo publicado hoje no Jornal Económico, defende a emissão de ‘eurobonds’ para enfrentar a crise económica causada pela pandemia causada pelo novo coronavírus.

O BCE aprovou na quarta-feira compras de ativos no valor de 750 mil milhões de euros para tentar conter as graves consequências económicas da covid-19, foi anunciado.

O Conselho de Governadores do BCE reuniu-se de emergência por telefone depois de a habitual reunião de política monetária da semana passada ter aprovado medidas, como compras adicionais este ano de 120 mil milhões de euros de dívida pública e privada, que não foram consideradas suficientemente ambiciosas.

A presidente do BCE disse na quarta-feira esperar uma recessão considerável na zona euro devido ao impacto económico da pandemia de covid-19.

Num artigo de opinião publicado em vários jornais, Christine Lagarde disse que, com uma grande parte da atividade económica parada, o que qualificou como um “choque económico extremo”, o resultado será a economia da zona euro “contrair-se consideravelmente".

Neste contexto, a presidente do BCE afirmou que é preciso uma “resposta ambiciosa, coordenada e urgente”, e que a instituição que lidera irá fazer “tudo o que for necessário no âmbito do mandato para ajudar a área do euro a atravessar esta crise”, uma vez que o “BCE está ao serviço dos cidadãos europeus”.

Hoje, vários bancos centrais, incluindo a Reserva Federal (Fed) norte-americana, o BCE, o Banco do Japão e o Banco de Inglaterra, anunciaram uma ação coordenada para facilitar o acesso a dólares.