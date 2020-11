Este artigo é sobre Aveiro . Veja mais na secção Local

A administração do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV) anunciou hoje que o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, está a preparar mais 20 camas de cuidados intensivos para internamentos relacionados com a covid-19.

Hospital São Sebastião em Santa Maria da Feira PAULO NOVAIS/LUSA