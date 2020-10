A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, com a indicação de que, desde a manhã de hoje, a Autoridade da Saúde comunicou mais seis resultados positivos dos testes realizados na terça-feira no lar Santa Isabel.

Ao todo são 45 idosos e 11 funcionários infetados e destes seis idosos foram hoje transferidos para o hospital devido ao agravamento do estado de saúde, segundo ainda Hernâni Dias, que está a acompanhar a situação na qualidade de responsável municipal da Proteção Civil.

Dos 52 idosos deste lar da Misericórdia, apenas sete continuam a ser apontados como negativos à infeção pelo novo coronavírus.

Entretanto, começaram a ser feitos testes nos restantes lares e aos funcionários.

A Santa Casa da Misericórdia de Bragança tem três lares com 166 utentes e 45 funcionários que funcionam divididos num mesmo edifício integrado num complexo, na cidade de Bragança, com outras respostas sociais como cuidados continuados e jardim-de-infância e primeiro ciclo.

O surto no lar santa Isabel foi descoberto depois de, há alguns dias, uma funcionária ter testado positivo, o que levou a Autoridade de Saúde a testar todos os utentes deste espaço.

A direção da Misericórdia foi informada, na quarta-feira à noite, que 27 utentes e seis funcionários tinham testado positivo.

A instituição já tinha “montado toda a logística” para transferir os negativos quando, ao final da tarde de quinta-feira, soube que eram mais 16 os utentes infetados, a que se junta agora mais uma funcionária.

Fonte da Saúde Pública confirmou à Lusa que os resultados dos testes feitos na terça-feira não foram transmitidos todos ao mesmo tempo e que tem tudo a ver com o laboratório que os analisou, sem precisar se o laboratório é o da Unidade Local de saúde (ULS) do Nordeste ou do Instituto Politécnico de Bragança, as duas entidades que fazem este trabalho na região.

A Santa Casa da Misericórdia acabou por cancelar a transferência para um hotel da cidade dos idosos que tinham testes negativos porque, em vez de 25, são apenas nove os utentes que não têm infeção e a instituição garante ter condições para os manter em segurança nas instalações.

O número de casos de infeção pelo novo coronavírus disparou nas últimas semanas no distrito de Bragança e com os casos que têm sido contabilizados nas últimas horas aproxima-se dos 800 desde o início da pandemia.

Desde maio que não havia mortes associadas à Covid-19 na região, com o número a permanecer nas 24 até subir para 28 no mês de setembro, segundo os dados oficiais.