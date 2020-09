Em comunicado enviado à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo revelou que esta decisão de transportar os idosos do lar para avaliação no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) foi tomada depois de os utentes terem sido avaliados por médicos ainda no lar.

“Após avaliação clínica de todos os residentes, pelos médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) Alentejo Central, foram os mesmos referenciados” para o HESE, explicou a ARS.

Os idosos estão a ser transportados pelos bombeiros, desde sábado à noite, para a Área Dedicada à Covid-19 (ADC-Covid) do Serviço de Urgência do HESE, “para confirmação de eventuais critérios de internamento hospitalar”, justificou a fonte.

Este procedimento foi “devidamente articulado com o HESE”, assinalou a ARS, com base em informações da Autoridade de Saúde Pública e do ACES Alentejo Central.

No domingo “de manhã”, disse a ARS Alentejo, “será feita atualização do ponto de situação relativa a estes doentes”.

A Autoridade de Saúde Pública e o ACES Alentejo Central revelaram que, do total de 39 pessoas testadas no lar, “até ao momento estão confirmados 29 utentes e sete funcionários positivos” para a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.