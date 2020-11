Dois médicos do Centro de Saúde de Aljustrel estão infetados com o vírus da covid-19 e há apenas um médico a realizar consultas, disse hoje à Lusa a presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Após ter sido detetada a infeção nos dois médicos, o centro de saúde fechou na segunda-feira para desinfeção e reabriu na terça-feira e, desde então, está a funcionar com um único médico, que efetua consultas de recurso nos períodos da manhã e da tarde, explicou Conceição Margalha. Segundo a responsável, mantém-se a prestação de "todos os cuidados de enfermagem" no Centro de Saúde de Aljustrel, no distrito de Beja, e nas respetivas extensões de saúde e nos domicílios de utentes. Até hoje, além dos dois médicos, não há registo de outros casos de infeção de profissionais do Centro de Saúde de Aljustrel e a situação está a ser avaliada pela Unidade de Saúde Pública da ULSBA, disse. Devido à deteção da infeção nos dois médicos, há seis profissionais do Centro de Saúde de Aljustrel em isolamento profilático, nomeadamente quatro enfermeiros e dois assistentes operacionais.