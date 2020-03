“Apesar de, neste momento, não se registar entre a comunidade académica do IPS qualquer caso positivo da infeção pelo novo coronavírus, a instituição assume o dever de contribuir para o esforço nacional de prevenção”, informa a instituição num comunicado divulgado na sua página na internet.

Deste modo, pela “salvaguarda da saúde pública”, encontram-se suspensas todas “as aulas teóricas, práticas, laboratoriais ou de natureza similar, assim como a aprendizagem em contexto clínico”.

Segundo a mesma nota, as bibliotecas e os bares também estão fechados, “com exceção do refeitório do campus de Setúbal, localizado na Escola Superior de Tecnologia, e do bar da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro [distrito de Setúbal], que se mantém em funcionamento em horário reduzido, equivalente ao praticado em férias escolares”.

O atendimento presencial à comunidade académica “está igualmente interrompido” e todas as atividades do Clube Desportivo IPS “encontram-se suspensas”, adianta.

“O IPS permanece vigilante face à dinâmica de evolução da situação e, numa perspetiva de salvaguarda da saúde pública e de respeito pelos direitos da comunidade académica, fará, se e quando se justificar, as necessárias alterações às medidas agora adotadas, sempre de acordo com as orientações nacionais de prevenção e controlo da Covid-19”, refere.

O IPS tem cerca de sete mil alunos e divide-se em cinco escolas, das quais quatro se localizam no campus de Setúbal (Escola Superior de Tecnologia, Escola Superior de Educação, Escola Superior de Ciências Empresariais e Escola Superior de Saúde) e uma no Barreiro (Escola Superior de Tecnologia).

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.