O antigo nadador norte-americano Gary Hall Jr. recebeu hoje réplicas das 10 medalhas olímpicas conquistadas nos Jogos de Atlanta1996, Sydney2000 e Atenas2004, depois de ter perdido as originais nos incêndios que devastaram Los Angeles no início do ano.

As réplicas foram entregues pelo presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, na Casa Olímpica de Lausana, na Suíça, sede principal do organismo. “Nunca antes foram substituídas 10 medalhas olímpicas, provavelmente porque nunca ninguém perdeu tantas. Tentarei cuidar melhor delas”, brincou Gary Hall, de 50 anos, na cerimónia de entrega, depois de agradecer o gesto ao COI. Em 07 de janeiro, durante os incêndios que devastaram Los Angeles, Hall perdeu a sua casa em Pacific Palisades, um próspero bairro residencial entre as montanhas de Santa Mónica e o Oceano Pacífico. Entre os seus muitos pertences que foram destruídos estavam as cinco medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze que conquistou nos três Jogos Olímpicos em que competiu. Poucos dias depois, o COI prometeu a Hall que receberia réplicas das medalhas perdidas. Os incêndios causaram pelo menos 30 mortos e destruíram áreas significativas dos bairros de Pacific Palisades e Altadena, em Los Angeles, a cidade que vai receber os Jogos Olímpicos em 2028 e que já recebeu os de 1932 e 1984.