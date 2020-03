Uma estagiária do escritório do advogado Túlio Machado, que defende o arguido Fábio Mendes, esteve a fazer Erasmus na cidade italiana de Pádua, um dos locais afetados pela epidemia do novo coronavírus, e regressou recentemente a Portugal, tendo contactado pessoalmente com vários colegas.

Contudo, e apesar de a jovem estar assintomática, "vários colegas começaram a apresentar sintomas gripais e foram aconselhados pelos médicos a ficar em casa", disse o advogado à Lusa.

Perante este cenário e tendo em conta as recomendações da Direção-Geral da Saúde, o advogado requereu ao juiz de instrução Carlos Alexandre para que “adiasse por uma semana o início da fase de instrução” do processo Hells Angels.

Perante a recusa do juiz em adiar a sessão de quinta-feira, Túlio Machado disse à Lusa que não vai estar presente no tribunal onde serão questionadas 50 testemunhas do processo.

“Ainda não sei o que vou fazer, mas caso decida ir ao tribunal na sexta-feira, porque serão interrogados arguidos, vou garantidamente de máscara por indicação do meu pneumologista”, afirmou o advogado à Lusa.