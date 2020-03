José Manuel Correia, presidente do O Amanhã da Criança, que acolhe uma residência dedicada à Terceira Idade, confirmou à Lusa que um utente de 91 anos morreu no domingo à noite no Hospital de São João no Porto depois de testar positivo Covid-19 e que duas funcionárias estão infetadas.

"Por causa disso encetámos todos os esforços possíveis e 13 pessoas já foram testadas. Aguardamos o resultado. Outras 46 estão em isolamento. As 46 estão bem e em ambiente espaçado com todas as normas. Quanto às 13 que foram testadas, apresentam febre, tosse e insuficiência respiratória", indicou José Manuel Correia.

Sobre o homem de 91 anos que morreu, o presidente da instituição localizada em Pedrouços, na Maia, indicou que este tinha um quadro "complicado com várias patologias como insuficiência respiratória aguda, diabetes e problemas cardíacos".

Questionado sobre se conseguiu apurar a origem do contágio, o dirigente da O Amanhã da Criança aponta para a visita recente de uma "estagiária" que na sexta-feira ligou para a instituição a avisar que estava infetada.

"De imediato fizemos tudo ao nosso alcance para tratar e conter o contágio", garantiu o presidente.