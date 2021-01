“Concordo com a vacinação prioritária de alguns responsáveis políticos (Presidente da República e Primeiro-Ministro, por exemplo), mas a generalização a toda a classe política não faz sentido, particularmente quando há idosos, profissionais de saúde, doentes, entre outros, que necessitam urgentemente e ainda não foram vacinados”, escreveu hoje Alexandre Poço na rede social ‘Facebook’.

O líder dos jovens sociais democratas acrescentou ainda que “enquanto deputado” irá dispensar a prioridade e aguardar pela fase a que tem direito “como qualquer cidadão”.

Os titulares de órgãos de soberania, deputados, funcionários da Assembleia da República, membros dos órgãos das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, assim como presidentes de câmara, enquanto responsáveis da proteção civil, vão começar a ser vacinados na próxima semana.

De acordo com um despacho, emitido na segunda-feira pelo primeiro-ministro e a que o Diário de Notícia teve acesso, também a Provedora da Justiça, os elementos do Conselho de Estado e a magistratura do Ministério Público também vão estar incluídos na vacinação que tem início na primeira semana de fevereiro.