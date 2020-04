A Linha SNS24 lançou um serviço de aconselhamento psicológico para a população em geral, profissionais de saúde, elementos da proteção civil e forças de segurança. Mais de 60 psicólogos irão prestar este apoio 24 horas, via telefone. O serviço procura reforçar o cuidado com a saúde mental dos cidadãos, através de um atendimento que ajuda a gerir "as emoções específicas de uma situação de crise", tais como o "stress, a ansiedade, a angústia e o medo".

"O propósito é ajudar as pessoas a gerir os seus estados emocionais de stress" durante a pandemia da Covid-19, explicou ao SAPO24 Teresa Espassandim, membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), uma das entidades envolvidas na criação deste serviço.

Este serviço, lançado no dia 1 de abril, é indicado para os casos em que as pessoas estão "muito aflitas", "com níveis elevados de ansiedade", sem conseguir "lidar com aquilo que estão a sentir", explicitou.

"Reforçar o sentimento de segurança da população e dos cuidadores" é outro dos objetivos do serviço, indica o comunicado oficial de lançamento do serviço.

O acesso a este serviço é feito através do número da Linha SNS24 (808 24 24 24). Ao ligar, deve ser escolhida a opção 4 ("aconselhamento psicológico"). A partir desse momento, ficará em espera até ser atendido por um psicólogo. Do outro lado, estará alguém preparado para escutar e avaliar a sua situação.

O serviço surge de uma parceria entre a SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde), a Fundação Calouste Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

A SPMS é a entidade responsável por toda a gestão do SNS 24.

Quando questionada pelo SAPO24 sobre se o possível aumento de chamadas devido a este serviço poderá acrescentar sobrecarga a uma linha que já tem dificuldade de dar resposta à elevada procura neste momento de crise, Teresa Espassandim disse que, "tomando essa opção [tecla 4], as pessoas aguardarão pela resposta dos psicólogos que estão a prestar este serviço e não estão em competição com todos os outros que estão a ligar para a linha".

"Vou ligar. O que me vai dizer a pessoa do outro lado do telefone?"

"Consoante aquilo de que a pessoa se queixar, o psicólogo fará uma breve avaliação clínica e determinará o que é indicado", descreveu Teresa Espassandim.