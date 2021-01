A região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou hoje as três mil mortes relacionados com a covid-19 desde o início da pandemia, em março, ao registar 65 mortos num dia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico da DGS a região de Lisboa, que registou 4.280 novas infeções nas últimas 24 horas, tem um acumulado de 3.046 mortes com a doença, aproximando-se da região Norte que tem o maior número de mortes (3.639). Relativamente às infeções a região Norte, que nas últimas 24 horas registou 3.295, tem um total de 248.965 infeções. Lisboa e Vale do Tejo tem um total de 175.898 infeções. A região Centro, que hoje registou 2.040 casos, tem um acumulado de 69.353 infeções. Nas últimas 24 horas foram notificadas 34 mortes totalizando 1.332 óbitos. No Alentejo as autoridades dão conta de 577 novos casos e 15 mortes. Desde o início da pandemia a região registou 17 302 infeções e 371 óbitos. A região do Algarve tem hoje notificados 328 novos casos, somando 11.710 infeções e 111 mortos. A Madeira registou 93 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.410 infeções e 22 mortes devido à covid-19. Na Região Autónoma dos Açores foram registados 49 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.831 infeções e 22 mortos. Portugal contabilizou hoje 159 mortes, um novo máximo de óbitos relacionados com a covid-19 em 24 horas, e 10.663 novos casos de infeção com o novo coronavírus. O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4.560 pessoas, mais 192 do que na quinta-feira, das quais 622 em cuidados intensivos, ou seja, mais 11, em ambos os casos, também novos máximos. Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal já registou 8.643 mortes associadas à covid-19 e 528.469 infeções pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 125.861 casos, mais 4.046 do que na quinta-feira. Segundo os dados da DGS, 71% dos novos casos registados hoje estão nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte. As autoridades de saúde têm em vigilância 142.740 contactos, mais 3.748 relativamente ao dia anterior. O boletim revela ainda que 6.458 pessoas foram dadas como recuperadas. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 394.065 pessoas.