Em comunicado, o município do distrito de Faro adianta que a medida, que se estima que seja levantada na próxima terça-feira, visa combater a propagação do novo coronavírus, embora os trabalhadores continuem a desenvolver a sua atividade interna.

Depois de no domingo ter sido conhecido o primeiro caso no sul do país, em Portimão, a Direção-Geral de Saúde ordenou o encerramento da escola secundária frequentada por uma aluna infetada, o primeiro estabelecimento a fechar portas na região devido ao surto de Covid-19.

Na segunda-feira, a medida estendeu-se a outra escola de Portimão, onde leciona a mãe da aluna infetada, entretanto também diagnosticada com a doença, e aos equipamentos culturais e desportivos sob a gestão da Câmara de Portimão.

A aluna e a mãe foram diagnosticadas depois de terem estado em Itália na semana de interrupção do Carnaval, tendo ambas regressado às respetivas escolas em 27 de fevereiro e sido diariamente acompanhadas pela equipa do SNS24.

De acordo com a Câmara de Loulé, também o atendimento presencial de técnicos, com marcação, fica por agora cancelado, realizando-se via 'skype' ou por telefone, sempre que possível, prossegue a nota.