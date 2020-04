Os restantes doentes permanecem em isolamento no domicílio ou em unidade hoteleira designada para o efeito.

Em vigilância ativa encontram-se 691 pessoas, entre as quais cinco profissionais de saúde e dez bombeiros do concelho do Porto Santo, e, em vigilância passiva, estão 428 pessoas.

Em alojamento designado e a cumprir quarentena obrigatória estão 277 pessoas, das quais 28 estão no hotel Praia Dourada (Porto Santo), 95 na Quinta do Lorde (Machico) e 154 no hotel Vila Galé (Santa Cruz).

A Linha SRS24 registou 76 chamadas até às 15:00 horas de hoje, apresentando um total cumulativo de 5100 chamadas desde a sua ativação, em 27 de janeiro.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 55 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 200 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%).

Dos infetados, 1.058 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.