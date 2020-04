"Estamos a distribuir um 'kit' de oito máscaras em todas as casas do concelho" afirmou à agência Lusa Hélder Sousa Silva, presidente deste município do distrito de Lisboa.

O autarca adiantou que, com este projeto solidário a pensar na saúde de todos os cidadãos do concelho, pretende passar a mensagem para que "todos fiquem em casa e quando tiverem de sair coloquem a máscara, independentemente de onde vão".

Numa família em que haja um único elemento do agregado a sair à rua uma vez por semana as máscaras dão para oito semanas, suficientes até durar a pandemia, exemplificou o presidente da câmara, que apelou a que estes equipamentos de proteção individual sejam utilizados de forma "regrada em situações absolutamente imprescindíveis".

As máscaras cirúrgicas estão a ser distribuídas porta-a-porta pelo município e pelas juntas de freguesia.

"Quisemos garantir que não há falhas em nenhuma casa e o serviço dos CTT é por vezes deficiente", justificou o autarca.

O pacote das máscaras vem acompanhado de um folheto com regras de boa higienização das mãos e de utilização das máscaras, assim como das medidas e contactos da câmara para quem não tem Internet.

O município investiu meio milhão de euros na aquisição de meio milhão de máscaras.

Além da população, estes equipamentos de proteção individual estão também a ser distribuídos pelos profissionais de saúde, bombeiros, forças de segurança e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), permitindo reforçar o 'stock' já antes fornecido pelo município.

Na lista das entregas estão também as paróquias (para utilização em funerais), trabalhadores da câmara, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e das juntas de freguesia, assim como os profissionais que asseguram o atendimento em serviços públicos.

O concelho regista 68 casos de infeção confirmados e três mortes, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado hoje pelo município.