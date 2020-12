O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 2.896 pessoas, menos 24 do que esta terça-feira, das quais 487 em cuidados intensivos, ou seja, mais um.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.830 mortes e 406.051 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 68.205, mais 2.748.

Relativamente às 79 mortes registadas nas últimas 24 horas, 25 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 31 na região Norte, 12 na região Centro, 9 no Alentejo e dois no Algarve.

Ainda segundo o boletim da DGS, a região Norte foi a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (3.157).

O boletim revela ainda que mais 3.222 pessoas com infeção foram dadas como recuperadas.