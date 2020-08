No total, foram registados pelo menos 19.000.533 casos de contágio, incluindo 712.315 mortes com covid-19.

Mais de quatro em cada 10 casos de contágio estão localizados nos Estados Unidos e no Brasil, os dois países mais afetados pela pandemia, com 4.870.367 casos (159.864 mortes) e 2.912.212 infeções (98.493 mortes), respetivamente.

A região mais contaminada é a América Latina e as Caraíbas, com mais de 5.292.000 casos detetados, incluindo 211.732 mortes, seguida da América do Norte, com 4.988.928 casos, (168.868 mortes) e da Europa, com 3.289.249 (212.155 mortes).

A África, o continente menos afetado pela pandemia, depois da Oceânia, ultrapassou um milhão de casos na noite de quinta-feira, mais da metade dos quais na África do Sul.

O número de contaminações reflete apenas uma parcela do número real de casos, com muitos países a usar os testes apenas para rastreamento ou não tendo recursos suficientes para realizar campanhas de rastreamento em grande escala.