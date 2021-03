As mais de 600 mil pessoas já vacinadas com a primeira dose correspondem a 6% da população, enquanto as mais de 265 mil pessoas com vacinação completa equivalem a 3%, tendo sido administradas 15.134 segundas doses na última semana.

Os dados revelados através do relatório da vacinação contra a covid-19, relativos a Portugal Continental, mostram que, do total de 1.002.999 doses recebidas, foram distribuídas até domingo (28 de fevereiro) 933.847 doses.

Por grupo etário, destacam-se as pessoas com mais de 80 anos, com 225.171 vacinadas com a primeira dose (34%), das quais 57.191 já contam com a vacinação completa (9%).

Depois, surge a faixa entre os 25 e os 49 anos, com 164.622 vacinados com a primeira dose (5%), dos quais, 108.036 com as duas doses (3%).

Entre os 50 e os 64 anos foram vacinados com a primeira dose 150.987 pessoas (7%), das quais, 65.125 já têm a vacinação completa (3%).

Dos 65 aos 79 anos, há 47.809 com a primeira dose administrada (3%), dos quais, 26.284 já tomaram também a segunda dose (2%).

Entre os 18 e os 24 anos foram vacinadas 14.691 pessoas (2%), das quais, 8.539 têm a vacinação completa (1%).

Finalmente, entre os 0 e os 17 anos, foram vacinadas 205 pessoas (0%), das quais, 106 (0%) contam com ambas as doses já administradas.

Os indicadores por região mostram que, no Norte, foram vacinadas 287.871 pessoas, com 67.454 vacinadas na última semana, enquanto em Lisboa e Vale do Tejo foram vacinadas 276.186 pessoas, com 53.103 vacinadas na última semana.

Depois, no Centro, foram vacinadas 205.049 pessoas, das quais, 40.470 foram vacinadas na última semana, seguindo-se o Alentejo, com 64.899 vacinados (13.483 na última semana) e o Algarve conta com 33.361 pessoas vacinadas (9.341 na última semana).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.