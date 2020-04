Pelo menos 105.818 pessoas foram declaradas como recuperadas pelas autoridades dos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália, com 26.384 mortes para 195.351 casos, Espanha, com 23.190 mortes (226.629 casos), França, com 22.614 mortes (161.488 casos) e Reino Unido, com 20.319 mortes (148.377 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou em dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.827 casos (11 novos entre sábado e domingo), incluindo 4.632 mortes (0 novas) e 77.394 recuperados.

A Europa totalizava, às 11:00 de hoje, 122.846 mortes para 1.367.124 casos, Estados Unidos e Canadá 56.450 mortes (984.280 casos), Ásia 7.958 mortes (199.558 casos), América Latina e Caraíbas 7.967 mortes (161.109 casos), Oriente Médio 6.286 mortes (152.033 casos), África 1.379 mortes (30.341 casos) e Oceânia 108 mortes (8.013 casos).

Portugal regista hoje 903 mortos associados à Covid-19, mais 23 do que no sábado, e 23.864 infetados (mais 472), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de casos recuperados passou de 1.277 para 1.329.