Promovido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), o estudo visou caracterizar a adaptação da prática profissional dos psicólogos das diferentes áreas e contextos de atividade à situação de pandemia, desde março de 2020.

O estudo “Condições socioprofissionais dos psicólogos face à Pandemia” decorreu entre 3 de setembro e 6 de outubro de 2021 e envolveu 1.759 participantes.

Antes da pandemia, 4,1% dos psicólogos inquiridos estavam desempregados ou à procura de atividade profissional enquanto psicólogos, percentagem que caiu para 1,5% depois da pandemia.

Em declarações à agência Lusa, o bastonário da OPP afirmou que o “aumento substancial” do volume de trabalho reportado pelos psicólogos reflete “a procura que a população faz dos seus serviços” e o “nível de atividade em termos de emprego versus desemprego da profissão”.

Francisco Rodrigues salientou que o inquérito ‘online’ anónimo aponta para “uma redução muito substancial” do nível de desemprego, colocando-o em valores “muito pequenos”, considerando este dado “muitíssimo importante” relativamente à valorização da profissão.

Para esta redução, adiantou, também contribuiu a contratação de mais de 500 psicólogos para as escolas durante a pandemia.

“Infelizmente esse dado, que é um dado positivo, está depois ligado a um aspeto, que é um dos fatores de risco para a profissão e para o seu bem-estar, que é a precariedade”, referiu.

O bastonário disse que “um pouco mais de 20%” dos profissionais está numa “situação precária” relativamente ao seu vínculo laboral.

A forma de trabalhar também mudou para muitos psicólogos. Antes da pandemia 51,9% dos inquiridos nunca tinham realizado intervenções psicológicas à distância, uma percentagem que caiu para 7,4% durante a pandemia, sendo o serviço de videoconferência o mais utilizado (89%).

No entanto, mais de dois terços (68%) continuam a preferir a intervenção presencial e apenas 2,4% a modalidade à distância. Ainda assim, 57,6% pretendem manter este tipo de intervenção no futuro, refere o estudo, indicando que a adaptação foi fácil ou muito fácil para quase metade dos inquiridos.

Para Francisco Rodrigues, esta “grande adaptação” dos psicólogos é “muito importante para o desenvolvimento da profissão”, mas também para facilitar a acessibilidade das pessoas aos serviços.

Outra das conclusões do estudo revela que cerca de 40% dos inquiridos disseram ter piorado o nível de bem-estar psicológico desde o início da pandemia e 24,2% apresentam sintomas ou sinais de ‘burnout’.

Questionado sobre estes dados, o bastonário afirmou que “os psicólogos são humanos e, por isso, seria estranho que também não fossem afetados no seu bem-estar com alguns problemas decorrentes da pandemia”, mas salientou que 87,6% dos inquiridos adotaram estratégias “muito diversificadas, adequadas e muito eficazes” para lidar com os impactos na sua saúde mental”.

Entre essas estratégias, 76,1% disseram recorrer ao suporte social de amigos e família, 70,1% fazem “uma boa higiene do sono” e 68,6% mantêm uma atitude positiva no trabalho.

Há ainda 21,3% que desempenha atividades profissionais noutras áreas, 24,1% recorre a psicoterapia, desenvolvimento pessoal e/ou ‘coaching’ psicológico, 45% desconecta-se do trabalho (email, SMS, telefone) e 61% dizem manter o equilíbrio entre o trabalho e vida pessoal.

Para Francisco Rodrigues, a generalidade dos resultados são “francamente positivos”: “Mostram uma profissão cada vez mais acessível, presente, preparada e cada vez mais reconhecida porque de outra forma estes indicadores não estariam a ser atingidos deste modo”.

Há “algumas preocupações” que a OPP terá que dar resposta, colocando “rapidamente no terreno medidas que apoiem” os profissionais, disse o bastonário da OPP, entidade que representa cerca de 25.000 profissionais.

“Ao longo da pandemia fomos dando resposta em termos de apoio aos psicólogos a vários níveis e agora também estamos a preparar mais respostas que possam apoiar ainda mais no futuro os profissionais naquelas que podem ser algumas das vulnerabilidades apontadas no estudo e alguns problemas que sejam mais visíveis”, adiantou.