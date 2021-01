Três utentes do lar da Misericórdia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, distrito de Évora, infetadas com covid-19 morreram hoje e o total de óbitos na instituição subiu para 24, disse o provedor.

Em declarações à agência Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Alcáçovas, João Penetra, indicou que duas destas mortes ocorreram no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e a outra aconteceu na instituição. A mortes destas três utentes juntam-se a outra, também de uma idosa, ocorrida na quarta-feira, igualmente no HESE, pelo que o total de óbitos na instituição subiu para 24, adiantou o responsável. O provedor da SCM de Alcáçovas assinalou que o lar da instituição antes de surgir a pandemia já tinha "20 utentes com a saúde muito débil", mas admitiu que não esperava a morte de "quatro ou cinco" residentes que estavam numa "situação estável". Segundo o responsável, 62 utentes encontram-se no lar a recuperar da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, enquanto outros quatro estão hospitalizados, três em Évora e um em Beja. Quanto aos profissionais da instituição, referiu, 33 estão a cumprir quarentena e cinco já recuperaram da doença da covid-19, tendo um dele já regressado ao trabalho. João Penetra notou que se mantém no lar a prestar apoio aos utentes uma brigada de intervenção rápida, com quatro elementos, e outros 24 profissionais de empresas privadas que foram contratados até ao final deste mês.