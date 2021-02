No total, esta autarquia do distrito do Porto disponibilizou 800 computadores portáteis aos agrupamentos escolares, no primeiro e segundo confinamentos, que levou os alunos a ter aulas à distância devido ao encerramento das escolas.

A estes computadores somam-se ainda 800 tablets, 530 routers de internet e 430 cartões de dados móveis, num investimento que ascende aos 772 mil euros, referiu a autarquia, num esclarecimento enviado à Lusa.

As necessidades dos alunos, tanto de equipamentos informáticos como de acesso à rede de internet, foram identificadas pelas direções dos agrupamentos escolares e, posteriormente, comunicadas à autarquia, explicou o município.

“Sabemos que as alturas de crise acentuam as desigualdades e não queremos que em Matosinhos nenhum estudante fique para trás por falta de recursos financeiros”, afirmou a presidente da câmara, Luísa Salgueiro, citada na informação remetida à Lusa.

Os alunos do 1.º ao 12.º ano retomaram hoje as atividades letivas, mas longe das escolas, regressando das férias antecipadas para o já conhecido ensino a distância que marcou o final do ano letivo passado.

No total, são cerca de 1,2 milhões de alunos que voltam a ser obrigados a trocar, por tempo indefinido, as salas de aula pelas suas casas, quase um ano depois de, em março, o Governo ter encerrado as escolas e implementado o ensino a distância para conter a pandemia de covid-19.

O ensino a distância durará pelo menos duas semanas, mas o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assegurou que a prioridade do Governo é abrir as escolas o mais rapidamente possível, uma decisão que dependerá da evolução da pandemia de covid-19.

