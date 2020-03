A iniciativa, segundo um comunicado da SRCOM, está a ser desenvolvida em conjunto com o município de Coimbra, tendo já sido contactadas várias outras instituições para aderirem.

"O primeiro alojamento a aderir a esta iniciativa é o Sapienta Boutique Hotel em Coimbra, onde estão disponíveis 21 quartos", informa a Ordem, numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo o presidente do SRCOM, Carlos Cortes, citado no comunicado, "há médicos a dormir no hospital e, tendo em conta o espírito de missão e de entrega em que todos estão envolvidos, é urgente encontrar respostas de contenção da infeção".

"Temos de encontrar, de forma solidária e prudente, todas as ações de auxílio a quem está a lutar contra esta pandemia. Estamos, em conjunto, a enfrentar uma realidade que nos desafia a encontrar respostas urgentes para esta situação dramática", sublinha.