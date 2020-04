Tal como já tinha adiantado em entrevista à Rádio Renascença, a presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, disse à Lusa que desde o início da pandemia de covid-19, através da Rede de Emergência Alimentar criada pela Entreajuda, da qual o Banco Alimentar faz parte, já chegaram mais de 11.600 pedidos de ajuda de agregados familiares.

Este número representa 55 mil pessoas, estima Isabel Jonet, e são todos novos casos de pobreza, provocados sobretudo pelo desemprego das pessoas que tinham trabalhos precários, e de profissionais liberais, que apenas recebiam quando trabalhavam.

Isabel Jonet diz que uma das maiores preocupações se prende com as crianças, muito afetadas pelo encerramento de creches e escolas, onde muitas vezes tinham garantidas refeições, ao que acresce a situação das mães, com profissões que agora não podem exercer, como cabeleireiras, manicures, empregadas domésticas, e que perderam rendimento.

“Isto provocou uma pressão nas famílias por duas vias, porque estão todos em casa, comem em casa, custa mais dinheiro a cada família a alimentação que habitualmente não consumiam em casa, porque não estavam a casa todo o dia, mas por outro lado não têm qualquer rendimento ou remuneração, seja por via do trabalho, seja até porque por vezes eram ajudadas através destas respostas sociais”, disse à Lusa.

Nas “observações” dos formulários online através dos quais se submetem os pedidos de ajuda surgem muitas vezes pedidos de comida para crianças e bebés e fraldas, referiu.

“Acho que é muito desesperante para uma família não ter nada em casa para dar aos seus filhos e temos assistido aqui a testemunhos que são terríveis. Pessoas que não estavam à espera, que ficaram nesta situação e que chegam a casa e não têm rigorosamente nada no frigorífico. Estas pessoas, é fácil caírem numa situação de desespero. O desespero às vezes leva a atos que são quase irracionais. Não gostaria que houvesse qualquer atentado à segurança ou que comece a haver mais casos de pequena criminalidade, seja o que for”, disse Isabel Jonet.